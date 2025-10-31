◆プロボクシング ▽１２３ポンド（約５９・８キロ以下）契約１０回戦 尾川堅一―プレスコ・カルコシア（１１月１日、東京・後楽園ホール）

元ＩＢＦ世界スーパーフェザー級王者の尾川堅一（３７）＝帝拳＝が３１日、前日計量に臨み５９・７キロでクリア。対戦相手のプレスコ・カルコシア（２９）＝フィリピン＝も５９・５キロでパスした。ＷＢＯ同級２位、ＷＢＣ同級１３位に名を連ねる尾川は「ランキング的には（世界戦を）できる位置にいるので、あとはＧＯサインもらうだけ。周りからも『やらせた方がいい』という声が出るような流れに持っていけるよう、アピールしたい」と王座返り咲きを見据えて意気込みを語った。

２０２１年１１月にＩＢＦ世界スーパーフェザー級王座決定戦でアジンガ・フジレ（南アフリカ）を判定で下し王座を獲得。２２年６月の初防衛戦でジョー・コルディナ（英国）に２回ＫＯ負けし、王座陥落。再起後は４連勝中で、前戦は今年４月にメルチョール・ロダ（フィリピン）を５回終了ＴＫＯで下している。

「世界戦は自分がやりたいと言ってできるわけじゃない。チャンピオンの防衛とのタイミングもあるので、今年はそうじゃなかったのかなと。別に来年になろうが不安はない。より来年の方が、もうちょっと自分の中でいろんなことをできるかなっていう思いもある。来年アタマが一番ベストかなっていう思いでやってますね」と来年の世界挑戦を意識した上で、「自分のボクシングが小さくなり過ぎていた。修正する部分は修正するが、もっとのびのび、世界を取った時のストレートだったりをイメージしていきたい。練習では結構手応えはあった。試合で出せるかどうか、自分自身もあしたが楽しみかなって感じですね」と笑顔で話した。

前日計量の会場では、８月の試合後に急性硬膜下血腫のため、亡くなった同門の浦川大将さんのロゴが背中に入った自作Ｔシャツを着用していた。「浦川の思いを背負っていきたいので。浦川は『一緒に出るよりも尾川さんの試合は席で見たいんですよ』と言って、いつも自分を慕ってくれていた。みんな浦川の思いを背負っていると思うんですけど、僕はよりあいつの思いを背負ってやっていきたいというのはあります」と決意を新たにしていた。

戦績は尾川が３０勝（２１ＫＯ）２敗１分け１無効試合、カルコシアが１３勝（９ＫＯ）５敗１分け。