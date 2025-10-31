テレビ朝日系で放送されている特撮ヒーロー番組「スーパー戦隊シリーズ」。現在の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（日曜・前９時半）を最後に終了することが明らかになり、出演者から惜しむ声が続々と寄せられている。

２００２年の「忍風戦隊ハリケンジャー」のハリケンレッド役で俳優デビューした塩谷瞬は、３１日に自身のインスタグラムを更新。「メッセージ沢山（たくさん）ありがとうございます」と反響が寄せられたと明かし「ヒーローの力は絶対に必要です。夢を追いかけて東京に出てきて、初めてデビューで出演させていただいた作品が『忍風戦隊ハリケンジャー』でした」と回顧。「俳優としてのすべてをここで学び、仲間ができ、家族ができ、今の自分の芯を作ってくれた大切な作品です」と感謝した。そして「今でもスタッフの皆さま、そして世界中のファンの皆さまの愛を感じながら、感謝の気持ちでいっぱいです。沢山の人の夢や希望を叶えてくれました。『スーパー戦隊』――そして『ハリケンジャー』は、永遠に不滅です。その火を絶やさず、伝説は終わらせないぜ！」（原文ママ）と熱い気持ちを記した。

１９９８年の「超獣戦隊ライブマン」で天宮勇介役を演じた嶋大輔は、自身のＸ（旧ツイッター）で「スーパー戦隊シリーズが終わる！！今年で５０周年だった戦隊シリーズ１つの時代に幕を下ろす事に長きに渡って数々の戦隊を応援してくれたファンの皆さん有り難うございました」とファンに感謝。「自分も少しでも関われた事を誇りに思います またいつか戦隊が復活する事を願って！超獣戦隊ライブマン、レッドファルコン天宮勇介」と復活を願った。

２００９年の「侍戦隊シンケンジャー」でシンケンブルー役だった俳優の相葉裕樹も自身のＸで「半世紀の歴史。その一員として、シンケンジャーとして戦えたこと、誇りに思います」と胸を張る。「終わりがあると思うと寂しいですが、スーパー戦隊が教えてくれた『仲間を信じ、まっすぐに貫く強さ』は、これからも僕の中で生き続けます。心からありがとう」と心境を記した。

同シリーズは関係者によると、少子化の影響でイベントや関連グッズ、映画化などで得られる収入が右肩下がりとなっていた。元々視聴率が高い枠ではなく、番組制作費に見合わないことなどもあり、５０年という節目を迎えたことが放送終了の背景にあるという。例年、この時期に次の戦隊名が特許申請されるが、今年はその動きがなかったことから、ファンの間では「次はどうなる？」と話題になっていた。

「スーパー―」は、「動物」や「恐竜」など一つのテーマをモチーフに、「レッド」を中心とした色とりどりのヒーローが敵と戦うスタイル。巨大ロボットが登場する戦闘シーンやヒーローに変身する前のドラマパートは、子どもだけでなく大人の心をつかんだほか、変身アイテムやロボットのグッズも人気となった。

２１世紀に入ると、「仮面ライダーシリーズ」とともに、若手俳優の登竜門としても知られるように。現在、第一線で活躍する松坂桃李（３７＝０９年・侍戦隊シンケンジャー）や山田裕貴（３５＝１１年・海賊戦隊ゴーカイジャー）、横浜流星（２９＝１４年・烈車戦隊トッキュウジャー）らを輩出した。