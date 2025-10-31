カーメイト、今期経常を46％下方修正

カーメイト <7297> [東証Ｓ] が10月31日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は1億7700万円の赤字(前年同期は5500万円の黒字)に転落した。

併せて、通期の同利益を従来予想の8億9000万円→4億7900万円(前期は3億7700万円)に46.2％下方修正し、増益率が2.4倍→27.1％増に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比2.0倍の6億5600万円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の売上営業損益率は前年同期の1.6％→-2.9％に大幅悪化した。



会社側からの【修正の理由】

2026年3月期通期業績予想につきましては、主にチャイルドシートのリコールの影響による売上高の未達並びに製品保証引当金繰入額を販売費及び一般管理費に追加計上したことによる営業利益の落ち込みがあり、経常利益ともに前回発表予想を下回る見込みとなります。また、当社100％連結子会社である CARMATE CAR ACCESSORIES CO., LTD.（香港）が所有する事業用資産（建物等）について 2026年3月期において売却し、それに伴い固定資産売却益 233 百万円程度を連結決算において特別利益として計上いたします（詳細につきましては、本日開示いたしました「当社連結子会社の固定資産譲渡、特別利益（固定資産売却益）の発生に関するお知らせ」をご覧ください）。以上の理由により通期業績予想を修正するものであります。

