伊達公子さん、10数年振り“髪バッサリ”で雰囲気ガラリ ショート×パーマの新ヘア披露に反響「すごいイメチェン」「かっこいい！」「似合うー！」
テニス界でさまざまな記録を打ち立ててきた伊達公子さん（55）が31日、自身のインスタグラムを更新。「髪を思い切って切ったー」と報告し、ショート×パーマスタイルの“雰囲気ガラリ”な新ヘアを公開した。
【写真】「すごいイメチェン」「かっこいい！」ショート×パーマで“雰囲気ガラリ”な伊達公子さん
「春頃から秋になったら切ろうと決めてやっとこの日がきたってこと。@twiggy_mihomatsuura （松浦美穂）さんとこんなヘアスタイルのしたいと話をしつつ じっと待ち望んでいたわけ」（原文ママ）と待望のイメチェンであることを紹介し、さまざまな角度から新しい髪型を紹介。「パーマ、短かいスタイルも10数年振りかなぁ」と明かした。
コメント欄には「めっちゃいい」「超可愛い」「かっこいい！」「似合うー！」「とっても素敵ですね!!」「すごいイメチェン」など、さまざまな反響が寄せられている。
