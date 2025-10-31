ºå¿À¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼Êó¹ð¡Öº£Ç¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤ÏºäËÜ¡¢ÃæÌî¡¢¤½¤·¤ÆÂç»³¡×¡Ö½©¤Î²ÝÂê¤Ï¤Þ¤º±¦¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¡×
¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ò½ª¤¨¤¿ºå¿À¤ÎÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê45¡Ë¤Ï31Æü¸á¸å¡¢ºå¿ÀÅÅÅ´ËÜ¼Ò¤Ç¡¢¿Á²íÉ×¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢°À°æ°ìÉ×µåÃÄ¼ÒÄ¹¤Ë¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤ÎÊó¹ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï1¾¡4ÇÔ¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇÂ®Í¥¾¡¤ò¼Â¸½¡£²ñ¸«¤Çº£Ç¯¤ÎMVP¤òÌä¤ï¤ì¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö1¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¸«¤Æ¤¤Æ°ìÈÖ´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤ÏºäËÜ¡¢¤½¤ì¤«¤éÃæÌî¡£°Ê¾å¤Ç¤¹¤Í¡£¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÆñ¤·¤¤¤³¤È¡£¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂç»³¤âÆþ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È3¿Í¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¤ç¤¦1Æü¤«¤é¹âÃÎ¡¦°Â·Ý¤Ç¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²ÝÂê¤Ï±¦¤ÎÂ®µåÇÉ¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÎÂæÆ¬¡£¤¤Î¤¦Â¼¾å¡¢ºÍÌÚ¤òÆþ¤ì¤¿¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤ì¤ëÀ¸¤¨È´¤¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê±¦¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò°é¤Æ¤ë¡×¤È¥Á¡¼¥à¶¯²½¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼ã¼êÌî¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö°ì·Ý¤Ê¤Î¤«¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ê¤Î¤«¡×¤È¾¡Éé¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£