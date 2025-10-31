大阪支部の上田龍星(30)が浜名湖ボートレース企業団宣伝課広報宣伝グループの疋田将平主査とともに31日、大阪市北区のスポニチ編集局を訪れ、11月3日から8日まで行われる「静岡県知事杯争奪戦G1浜名湖賞開設72周年記念」をアピールした。

G1復帰戦となる地元静岡の菊地孝平（47）や賞金ランク2位の池田浩二（47）らトップレーサーが集結してV争いを繰り広げる。

31日までの今期で5Vと好調を維持してG1に臨む上田は「記念レースになると結果が出ていないけど、いいエンジンを引ければG1でもやれている時もあるので頑張りたい」と意気込みを見せた。また浜名湖の印象について問われると「これまでバチッと調整が合ったことが少ないので、もう一段階調整能力を上げたい」と話した。

疋田主査は「今年で昭和100年の節目に合わせ、懐かしい企画も盛り込んでいるので本場にお越しください」とPRした。その場内では3日のオープニングセレモニーで出場選手サイン入りレトロおもちゃのプレゼントや、昭和のアイドル四天王浅香唯ミニライブ（8日）などを実施する。売り上げ目標は70億円。