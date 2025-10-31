つやつや、さらさらな髪に見とれていては、痛い目を見る。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月30日の第2試合にKONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）が出場、堂々たる個人2連勝を飾った。試合開始早々の東1局では、途中から混一色に一直線。相手のリーチを恐れることなく突き進んでのアガリに「神がかりツモきたー」とファンが大騒ぎになった。

【映像】髪はつやつやでさらさら♪高宮まりの強気な満貫ツモ

強烈な一撃を決める麻雀と、スタイル抜群のグラビア活動、どちらでも大人気の高宮。ほんわかした雰囲気の持ち主でもあるが、いざ麻雀ともなればその打点の高さは、まるでかわいくない。通称「ボディ麻雀」と呼ばれる体当たりな打ち筋が、この試合でも見られた。

東1局、高宮の配牌はピンズが多め。面子1つに赤5筒など6枚あった。マンズが一・五万、ソウズも1・5筒と面子ができるには時間がかかりそうで、その他の字牌も西が対子であるだけ。ドラが7筒だけに最初から混一色を念頭に置くことになった。

6巡目、役牌の白を対子として、さらに混一色の気配が色濃くなると、渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）から白が切られて、即座にポン。さらに一歩前進した。ところが10巡目、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）から先制リーチが入った。

それでも高宮はひるまない。13巡目、急所だったペン7筒を入れて危険牌に見える二万を切り飛ばしてテンパイ。するとこの強気が功を奏し5筒を引いてツモアガリ。混一色・白・赤の8000点（供託1000点）を手に入れた。

マンズ、ソウズがまるで使い物にならなかったこともあるが、迷うことなく一直線に染め手に走ったことが大成功。ファンも「ミラクルまりちゃん襲来！！！」「お、おまえほんとに高宮か！？」「まじか！」「これは凄すぎる…」「神がかりツモきたー」と大絶賛だった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

