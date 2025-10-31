◇卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエ(10月28日〜11月2日、フランス)

フランスで行われている卓球の『WTTチャンピオンズ モンペリエ』。女子シングルス1回戦では、第1、2シードの中国選手が敗れる波乱となりました。

第1シードである世界ランク3位の陳幸同選手は、世界ランク19位ルーマニアのセーチ選手と対戦。第1ゲームは中盤以降離され先取されると、第2ゲームは接戦の末に崖っぷちへ。流れに乗れず、第3ゲームはわずか2ポイントしか奪えず、0-3(7-11/10-12/2-11)のストレート負けとなりました。

また第2シードである世界ランク4位の蒯曼選手は、世界ランク36位韓国のキム・ナヨン選手と対戦。ゲームカウント2-1とリードしますが、積極的に攻めるキム・ナヨン選手に対応できず、2-3(8-11/11-5/11-6/6-11/5-11)で逆転負けを喫しました。

女子の中国勢は、世界ランクトップ5まで上位独占。今大会は1位の孫穎莎選手、2位の王曼碰選手は出場していませんが、陳幸同選手と蒯曼選手、5位の王芸迪選手、8位の陳熠選手が出場しています。

王芸迪選手は初戦で早田ひな選手に勝利。陳熠選手もアメリカのチャン リリー選手を破り、2回戦へ進みましたが、第1、2シードが敗れる波乱となりました。

初戦を突破した張本美和選手は、順当に勝ち上がれば準々決勝で王芸迪選手と当たる可能性があり、日本勢も中国の牙城を崩せるか注目されます。

なお、上位陣では元中国代表で世界1位だった現6位マカオの朱雨玲選手も初戦敗退。9位の伊藤美誠選手も1回戦で敗れており、トップ10は5位の王芸迪選手、7位の張本選手、8位の陳熠選手、10位の橋本帆乃香選手の4人が勝ち残っています。