今年9月、元宿泊施設に侵入してケーブルなど300キロ以上を盗んだとしてベトナム国籍の窃盗グループが逮捕されました。逮捕された4人は先月、警察官の職務質問中に逃走した男たちで、うち1人は逃げ続けていました。

【画像】盗まれたケーブル

床に置かれた大量のケーブル。全て盗まれたものです。犯行に使ったとみられる工具もあります。

建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのはベトナム国籍の男ら4人です。

男らは先月16日の午前0時半ごろから午前5時40分ごろまでの間、村山地方にある元宿泊施設に侵入し、ケーブルなどおよそ328キロ、時価およそ18万円相当を盗んだ疑いがもたれています。

警察は認否について明らかにしていません。

4人は先月16日に、山形市表蔵王の東北中央自動車道・山形上山インターチェンジ付近で職務質問を受けた際に逃げ、3人が不法残留などで逮捕されましたが、1人の男は逃げ続けていました。

盗まれたケーブルはこの男らが乗っていた車に積んであったということです。

警察のその後の捜査で、男が群馬県にいることがわかり、捜査員が逮捕しました。この時男は24歳の男と32歳の女と共にいて、警察はこの2人も不法残留の疑いで逮捕しています。

逃走中、男は32歳の女の家にいたとみられています。

※画像提供 山形県警