卓球の「WTTチャンピオンズ・モンペリエ」が開催されており、連日熱戦が繰り広げられている。そんな中、女子シングルスでは上位シード選手の初戦敗退が相次ぎ、波乱の展開となっている。

■伊藤や大藤も初戦で姿を消す

今回は、世界ランキング1位の孫穎莎と2位の王曼碰が出場を回避。女子卓球界を牽引するトップ2不在の中で大会が幕を開けた。

初日から目立ったのは、有力選手たちの“敗退ラッシュ”。28日には、第1シードで世界3位の陳幸同（中国）がベルナデッテ・スッチ（スウェーデン）に敗れ、日本の伊藤美誠（スターツ）もベテランのエリザベタ・サマラ（ルーマニア）にフルゲームの末、逆転負けを喫した。

続く29日には、第2シードの蒯曼（中国）が金娜英（韓国）に敗れ、昨年のチャンピオン・大藤沙月（ミキハウス）もゾン・ジエン（シンガポール）に敗戦。さらに30日には、7月の「USスマッシュ」で優勝し、甲状腺がんからの復活を印象づけた第4シードの朱雨玲（マカオ）も、アドリアーナ・ディアス（プエルトリコ）に1－3で敗れた。

上位シードの相次ぐ敗退により、優勝争いは一気に混戦模様に。31日に2回戦を迎える第5シードの張本美和（木下グループ）は、準々決勝で世界5位の王芸迪（中国）との対戦の可能性があり、ここが今大会の大きな山場となりそうだ。さらに日本勢では、張本美とともに橋本帆乃香（デンソーポラリス）も勝ち進んでおり、上位進出の可能性が浮上している。

有力候補の相次ぐ敗退により、日本勢にも優勝のチャンスがめぐってきたモンペリエ大会。波乱の展開が続く中、誰が上位に食い込んでくるか注目が集まる。