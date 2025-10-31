堺正章、カトリーヌ・ドヌーヴに助言→まさかのオチに会場爆笑
俳優の堺正章が10月31日、都内で行われた映画 『SPIRIT WORLD -スピリットワールド-』全国拡大公開初日記念舞台あいさつに登壇し、主演のカトリーヌ・ドヌーヴとかわした撮影中の会話を明かした。
この日は、エリック・クー監督がシンガポールから来日、俳優陣とともに登壇。堺はエリック監督について、「とても酒好きな監督です」と紹介し、よく酒をプレゼントするいい、「少しでも僕のカットが多くなればいいとやったんですけど、効果はなかったようです」とにんまり明かし笑いを誘った。
この日もエリック監督が好きだという「イチロー」というスコッチをプレゼントしたという。監督が「おいしいです。きょうも1本いただいたので、さっそくちょっとたしなんできました」と笑顔を見せるとなりで、堺は「4杯くらい飲んでましたよ」と暴露。これにエリック監督が「青いラベルのついた希少価値の高いものです」と仕方ないとばかりに明かすと、堺は「きょうはお祝いですからね！」と胸を張った。
また、撮影を振り返り、エリック監督が「私が役者さんに求めているのは、どれほど役柄に入り込んでくれるかということですが、脚本は英語が日本語にそのまま訳されていたものを、ジュンさん、竹野内さん、堺さんで話していただきまして、役柄にふさわしい形で練り直していただいた。役柄に命を吹き込んでいただいて、本当にすばらしかったです」と絶賛。
堺も、カトリーヌ・ドヌーヴとのシーンで演出について提案したことがあったという。堺は「（脚本に口を出すことは）あまりやってはいけないんでしょうけど、カトリーヌさんが『ここはどうしたらいいでしょうか？』って言うもんですから、ちらっと私が提案したんですけど」と明かしつつ、「それはすべて却下されました」とまさかのオチに会場は爆笑。「撮影を中断してまでディスカッションしたんですよ。でも結局台本通りやったんだと思います」とボヤき、「改めて観たいなと思います」と笑っていた。
フランスを代表する名優カトリーヌ・ドヌーヴが、日本で撮影に臨んだ同作。コンサートで訪れた日本で命を落とし、さまよえる魂となったフランス人歌手・クレア（カトリーヌ・ドヌーヴ）が、ユウゾウ（堺）と出会い、ユウゾウの元妻・メイコを探す息子・ハヤト（竹野内）を見守る旅に出る。
ほかに、竹野内豊、堺正章、風吹ジュン、エリック・クー監督が登壇した。
