だんだん深まる寒さに、季節の移ろいを感じます。食卓にも、季節の恵みを取り入れてみませんか…？ 今回、笠原将弘さんに教わったのは、旬のシイタケを主役にした和風ポタージュ。優しい味わいで、ほっと心がほどける一品です。手軽につくれて、副菜にもぴったりのレシピをお見逃しなく！

じんわりと体を温めてくれるポタージュで、秋を楽しもう！

キノコの風味と和の味つけがご飯によく合う！ 【調理時間：15分】

●シイタケの和風ポタージュ

【材料（4人分）】

シイタケ 4枚

タマネギ 1／2個

バター 20g

塩、コショウ 各適量

A［牛乳2カップ だし汁1カップ 薄口しょうゆ、みりん各大さじ1 ニンニク（すりおろす）小さじ1／2］



【つくり方】

（1） シイタケは石づきを除き、軸もすべて粗みじん切りにする。タマネギはみじん切りにする。

（2） フライパンにバターを入れて弱火で溶かし、（1）を入れて塩少しをふり、香りが立つまで炒める。

（3） 小麦粉をふり入れ、粉っぽさがなくなるまで炒める。Aを少しずつ加え、混ぜながらひと煮立ちさせる。塩少しで味をととのえて器に盛り、コショウをふる。

［1人分141kcal］

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 計量単位は1カップ＝200mL、大さじ1＝15mL、小さじ1＝5mL、1合＝180mLです