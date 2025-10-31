俳優の竹野内豊（56）が31日に都内で、主演映画 「SPIRIT WORLD -スピリットワールド-」（監督エリック・クー）全国拡大公開初日記念舞台あいさつに出席した。

同作は、主人公・ハヤトが父の死をきっかけに、離婚して離ればなれとなった母を探す旅に出る物語。フランスを代表する女優カトリーヌ・ドヌーブと共演し「ドヌーブが日本の景色の中でお芝居する姿を見るだけでも貴重で価値がある映画」と胸を張った。

上手のMCから撮影に関する質問が飛ぶと、マイクを握った竹野内は下手側に体を向け「はい！」と元気よく返事。前回のイベントでも同様の過ちをしてしまったようで「またやっちゃった…」と照れくさそうにほほえみ、会場を和やかな雰囲気に包み込んだ。

約2年前に行われた撮影を回顧。「凄くスピーディーなんですね。テスト一回、本番一回でOKだったら次にいく感じだった」という。

「エネルギッシュで純粋な心を持つ少年のようで本当に素敵」と、作品からも感じられるという監督の人柄に触れ「皆さんが歩んできた人生に酔って感想、感じ方がさまざまだと思う。最後まで楽しんで」と呼びかけた。