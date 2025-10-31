タレント・山田邦子（65）が31日にYahoo!ニュースでの「コメンテーター」枠を更新。フジテレビ「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）が年内での放送をもって終了となった件について言及した。

山田は「がんばって留守を守っていたのに大悟もスタッフも残念。大悟が面白い！と思ってやったのを見れないなんて。見たかった。いつまでも思い出し笑いしたり、腹抱えて笑ったりした事ない人たちの意見が通る時代。つまらない」とコメントした。

今月24日、同番組は放送当日に急きょ内容を変更。当初予告されていたものではなく、過去回の再放送となった。前週17日放送の予告では「千鳥」大悟ら出演者がハロウィーンのコスプレをしてトークを繰り広げる様子が放送。その中で大悟は金髪のカツラに白いTシャツ姿で、松本のコスプレを披露していた。

公式サイトでは「放送を楽しみにしてくださっていた視聴者の皆様、ならびに、千鳥のお二人をはじめ出演者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。また「放送後、千鳥のお二人より降板のお申し出があり、社内で協議した結果、年内をもって番組を終了することとなりました」と発表した。