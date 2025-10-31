キングオブコント2025覇者のロングコートダディが31日、都内のよしもとクリエイティブアカデミー東京校で凱旋（がいせん）特別授業を行った。

4度の決勝進出の末に頂点をつかみ、兎（37）は「去年は1点差で準優勝だったんですよね。だからもう2年連続優勝したみたいなもんですよ。令和ロマンと同じ」と語って笑わせ、堂前透（35）は「こんな感じで最近浮かれてますね」と突っ込んでいた。

質疑応答ではコントに必要な演技力などについて聞かれる場面も。兎は「変なクセがついちゃうから今年はあまりセリフを入れないようにしていた」と明かし「で、本番1時間くらい前には入れました。（NSCにいた）最初は絶望的に下手でした。でもこれくらいにはなれるんだということは感じていただけたら」と生徒らへ呼びかけた。

堂前も「演技力あるとかって言われますけど、この演技ができそうだからそのネタが作れるということ。だからそこまで演技力は重要じゃない」と語り、あくまで自身らのキャラクターに沿ったものを作り上げていることを強調していた。

ネタ作りの話では、コンビのネタは堂前が全て作っているとし「違うコンビのネタを書く人と一緒に喫茶店とかに行くことはある」と明かした。「目の前でネタを書いているところを見ると自分もやらなきゃと思いますし、会話とかをして他の人のネタを考える時の脳の感じってすごくいいんですよね」と語っていた。

最近は街などを歩くと周囲から祝福の言葉をかけられることも増えたといい、兎は「どこに行っても声をかけられるようになりました。仕事量は7倍、給料は4倍になりました！」と笑顔。賞金1000万円の使い道には500万円のバレルサウナ購入を挙げ「Amazonのカートに入れて、あとは（購入）ボタンを押すだけ」と笑った。

堂前はプロ野球チーム創設を掲げていたが「結構な費用とコネクションが必要だなと思いました」とし、「まずはベンチを買いたい。あれがない球団がひとつもないということが分かりましたので」と笑わせていた。

MCとしてアイロンヘッドの辻井亮平も出席した。