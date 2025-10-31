フジテレビは３１日、公式サイトを通じて、バラエティ番組「酒のツマミになる話」（金曜午後９時５８分）が終了することを正式に発表した。

この日は「『酒のツマミになる話』終了のお知らせ」と題し、文書で「平素よりフジテレビをご視聴いただき、誠にありがとうございます。１０月２４日放送予定だった『酒のツマミになる話』において、再生・改革の取り組みを進めている弊社の状況を鑑み、内容を差し替えて放送いたしました。その過程において、社内における連携に不十分な点があったことから、放送直前での変更となりました」と説明。続けて「放送を楽しみにしてくださっていた視聴者の皆様、ならびに、千鳥のお二人をはじめ出演者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

また「放送後、千鳥のお二人より降板のお申し出があり、社内で協議した結果、年内をもって番組を終了することとなりました」と報告。その上で「番組を楽しんでくださっている視聴者の皆様や、番組にご協力いただいている皆様に、心よりお詫び申し上げます。千鳥のお二人に感謝を申し上げると共に、視聴者の皆様には最終回まで放送をご覧いただければ幸いです」と呼びかけた。