ACEes佐藤龍我「Eテレで育った自分だからこそ表現できる“楽しさ”を」スゴEフェス2025ゲスト出演決定
【モデルプレス＝2025/10/31】ACEes（エイシーズ）の佐藤龍我が、11月8日放送のEテレ「スゴEフェス2025」（第1部：午後4時〜／第2部：午後6時50分〜生放送）の第1部にゲスト出演することが決定した。
【写真】ファンをときめかせたACEes
Eテレの幼児・こども・10代向け番組が一堂に会し、こどもたちのハートを動かす年に1度の生放送お祭り企画「スゴEフェス2025」。放送100年を迎えた2025年のテーマは「みんな de HAPPY」。こどもたちはもちろん、 かつてこどもだった皆さんも心がぽかぽかと幸せな気分になれる歌あり、ゲームあり、 クイズあり。見どころ満載の企画を生放送で届ける。
普段あまり見ることができない番組を越えた仲間たちのコラボパフォーマンスも。生放送のMCはこどもたちで、ゲストにはACEesの佐藤が登場。佐藤は「Eテレに縁のあるゲスト」として第1部に出演する。（modelpress編集部）
小さい頃は「いないいないばあっ！」や「みいつけた！」をよく観ていました。特にワンワンが全力で踊る姿が大好きで、テレビの前で一緒にまねしていたのを今でもはっきり覚えています。あの元気いっぱいな姿を見ると、自然と体が動いてしまうほどでした。サボさんのゆるいトークも大好きで、どんな時でも笑顔にしてくれる存在でした。Eテレの番組は、僕にとって“楽しい”や“優しさ”を教えてくれた大切な時間だったと思います。そんなＥテレの世界に、今こうして 自分が関わることができるのが本当に嬉しいです。こどもの頃にテレビの前で感じていたあのワクワクやドキドキを、今度は自分のステージから届けられるように、心を込めて全力で楽しみたいと思います。Eテレで育った自分だからこそ表現できる“楽しさ”を、たくさんの人に感じてもらえたら嬉しいです。
・放送予定：11月8日（土）第1部:午後4：00〜／第2部:午後6：50〜（生放送）
★NHK ONE（新NHKプラス）で同時・見逃し配信予定
【出演者】
2025年も生放送のMCはこどもたち。
・ウェルカム！よきまるハウス（パパ役）：村山輝星
・ウェルカム！よきまるハウス（リサばあ役）：増田梨沙
・あおきいろ（ミドリーズ）：はるき
・あおきいろ（ミドリーズ）：りりあな
・天才てれびくん（てれび戦士）：ハフォード健汰朗
・天才てれびくん（てれび戦士）：金児莉良
・天才てれびくん（てれび戦士）：大野冴姫
・天才てれびくん（てれび戦士）：渡辺大馳
・サポートMC：片山千恵子アナウンサー
・Eテレに縁のあるゲスト：第1部・佐藤龍我（ACEes）
【Not Sponsored 記事】
