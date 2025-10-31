MAZZEL・HAYATO、姉との“Dハロ”コスプレ報告 本気仮装姿に「ハイクオリティ」「凄すぎ」と反響
【モデルプレス＝2025/10/31】8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）の公式X（旧Twitter）が、10月31日に更新された。HAYATO（ハヤト）のハロウィンコスプレ姿が、話題を呼んでいる。
【写真】「ハイクオリティ」「凄すぎ」20歳MAZZELメンバーの仮装姿
2024年に続いて、東京ディズニーリゾートで開催されるハロウィンイベントに参加したというHAYATO。2025年は、ディズニー・チャンネルで放送されているアニメ「怪奇ゾーン グラビティフォールズ」のディッパーや「おたすけマニー」のキャラクターなど再現度の高いコスプレ姿を披露した。
また「MARVELのウィッカンをやったよ️」と報告し、赤いマントをまとった姿を公開。「お姉ちゃんがワンダをやってくれたから、親子あわせができて幸せ」と姉弟の仲睦まじいエピソードも明かした。
この投稿に、ファンからは「姉弟で仮装は素敵すぎる」「ハイクオリティ」「本気のコスプレで凄すぎる」「爆イケ」「お姉さんのコスプレも可愛いだろうな」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆HAYATOの“Dハロ”コスプレ姿に「姉弟で仮装は素敵すぎる」と反響
