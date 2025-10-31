おかもとまり、グルテンフリーの豪華手料理一挙公開「美味しそう」「全部真似したい」の声
【モデルプレス＝2025/10/31】元タレントでクリエイターのおかもとまりが10月30日、自身のInstagramを更新。グルテンフリーの手料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】35歳元タレント美女「盛り付けオシャレ」手作りグルテンフリー料理
おかもとは「未来の身体と心の為に、白砂糖断ちに続きグルテンフリーはじめました」とつづり、多数の手料理写真を公開。「米粉ぱんで＃フレンチトースト にハマってる ストレスフリーです」とも付け加えており、その写真の他にもすき焼きや漬け丼、冷しゃぶや鍋物など、多くの手料理を披露している。また、ハッシュタグでは「こどもごはん」「作り置き」などと添えている。
この投稿に「美味しそう」「全部真似したい」「盛り付けオシャレ」「栄養考えられてる」「いい匂いがしてきそう」「レシピ知りたい」などコメントが集まっている。
おかもとは2015年4月に、音楽プロデューサーのnao氏との結婚と第1子妊娠を発表、同年8月に出産するも、2018年に離婚。2023年12月に当時志木市議会議員だった与儀大介氏と再婚したが、2024年10月に離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】35歳元タレント美女「盛り付けオシャレ」手作りグルテンフリー料理
◆おかもとまり、グルテンフリーの手料理公開
おかもとは「未来の身体と心の為に、白砂糖断ちに続きグルテンフリーはじめました」とつづり、多数の手料理写真を公開。「米粉ぱんで＃フレンチトースト にハマってる ストレスフリーです」とも付け加えており、その写真の他にもすき焼きや漬け丼、冷しゃぶや鍋物など、多くの手料理を披露している。また、ハッシュタグでは「こどもごはん」「作り置き」などと添えている。
◆おかもとまりの投稿に反響
この投稿に「美味しそう」「全部真似したい」「盛り付けオシャレ」「栄養考えられてる」「いい匂いがしてきそう」「レシピ知りたい」などコメントが集まっている。
おかもとは2015年4月に、音楽プロデューサーのnao氏との結婚と第1子妊娠を発表、同年8月に出産するも、2018年に離婚。2023年12月に当時志木市議会議員だった与儀大介氏と再婚したが、2024年10月に離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】