猫さんがおやつを食べる姿を下からのアングルで撮ろうと、底を切り取ったヨーグルトの容器にカメラを仕掛けた飼い主さん。容器におやつを入れると、猫さんは期待通り顔を入れてくれたのですが...。その後のまさかの展開が面白すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で32.1万回再生を突破し、「笑いすぎてお腹ちぎれる」「うちの子にもやってみようかな」「予想外すぎて好きwww」「これは真似しないとw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：容器の中にカメラを仕掛けて『猫のことを撮影してみた』結果…】

容器の中におやつを入れると...

TikTokアカウント『ねこまる』に投稿されたのは、アメリカンショートヘアの男の子。首元のモフモフの毛がチャームポイントの猫さんです。飼い主さんと一緒にダイエットに挑戦中なのだとか。

ある日、飼い主さんが、底を切り取ったヨーグルトの空容器にカメラを仕掛けたといいます。猫さんの目の前で、容器の中におやつを1粒入れたのだそう。おやつを食べる猫さんの可愛い顔が撮れるはずが...。

まさかのシンデレラフィット

飼い主さんの期待通り、猫さんはおやつを食べようと容器の中に顔を入れたのだそう。カメラには、容器に顔を突っ込んでくる猫さんのドアップが映っていたそうなのですが、次の瞬間...。

猫さんの顔が、容器から抜けなくなってしまったといいます。容器は猫さんの顔の大きさにシンデレラフィット。猫さんは、「ニャ、ニャんだこれは！」といように慌てて顔を上げたのだとか。これには、飼い主さんも大爆笑してしまったそう。

予想外の姿に笑いが止まらない

容器に顔を突っ込んだまま、後退りをし始めたという猫さん。「ぬ、抜けないニャ」というふうに顔を左右に振りながら、しばらく後ろ歩きをしたのだとか。まるでコント中のお笑い芸人のような姿に、飼い主さんは笑いが止まらなくなってしまったそう。「笑ってないで助けてニャ」と大慌ての猫さんなのでした。

その後、容器は自然と猫さんの顔から外れ、無事にお目当てのおやつを食べられたそうです。思わぬ滑稽な姿を披露してしまった猫さんですが、普段は、おしりトントンが大好きな甘えん坊さんなのだそうですよ。

猫さんの意外すぎる姿は、飼い主さんだけでなく多くの人を笑いの渦に巻き込みました。

コメント欄には、「ちょ……呑んでたビール吹き出してしもうたやんかwww」「モニタリングみたいなwww」「可愛すぎて何回も見ちゃうぅ！」「予想外すぎてツボったwwwwww」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント『ねこまる』には、今回紹介した猫さんのおもしろ楽しい日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『ねこまる』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。