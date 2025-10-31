京都・清水寺も観光

五輪で2つの金メダルを獲得した男子テニスの元世界ランキング1位、ラファエル・ナダル氏が日本を満喫中だ。突然、満喫している様子の写真を自身のインスタグラムで公開し、ファンを驚かせている。

自身のインスタグラムでストーリー機能を使い、東京・浅草寺の境内や京都・清水寺での様子を公開。さらに公道を爆走するカートにも乗車したようだ。

あまりに静かな来日に、X上にはファンから「どうやってナダルは世間に騒がれないで浅草寺に行けるんだ？」「ナダルが日本にいるって噂は知ってたけど、浅草行ってるし京都の清水寺行ってるやーん！！」「今ナダル日本いるのマジか」「ナダル氏なぜか日本にいる……浅草行ったり京都行ったり…すれ違いたい…人生だった」とコメントが並んだ。

ナダルは全豪、全仏、ウィンブルドン、全米のいわゆる4大大会の男子シングルスでグランドスラム達成。計22回の優勝を誇り、2008年の北京五輪では男子シングルス、2016年のリオデジャネイロ五輪ではダブルスでそれぞれ金メダルを獲得している。2024年限りで現役引退した。



（THE ANSWER編集部）