先週の菊花賞はアマキヒを推奨したが惨敗。勝ったエネルジコは４番手から抜け出し、上がり３ハロン最速で２着エリキングに２馬身差の完勝だった。屈腱炎が判明したのは残念だが、特殊な距離で例年出走馬の資質が疑問視される一戦とはいえ、クラシック３冠で「最も強い馬が勝つ」という格言が的外れでないことは天皇賞が証明している。

天皇賞・春が前年の菊花賞好走馬が好成績を収めているのは広く知られている。今年は昨年の菊花賞２着だったヘデントールが勝ち、同５着だったビザンチンドリームは２着に入り、その後凱旋門賞で日本勢最先着の５着となった。同３着も菊花賞４着のショウナンラプンタ。今年も含めた１０年の勝ち馬８頭で菊花賞３着以内でなかったのは、出走しなかったテーオーロイヤルだけだ。

一方、天皇賞・秋はどうか。過去１０年で単勝１５〜９９・９倍だった馬は【０・５・３・４９】。３着以内に入った８頭は以下の通り。

・１５年２着１０番人気ステファノス

・１７年３着１３番人気レインボーライン

・１９年６番人気３着アエロリット

・２０年１着５番人気フィエールマン

・２２年２着７番人気パンサラッサ

・２３年２着６番人気ジャスティンパレス

・２４年２着９番人気タスティエーラ

・２４年３着８番人気ホウオウビスケッツ

このうちアエロリットとホウオウビスケッツは、それぞれ同年の東京マイル重賞で好走していた。天皇賞・秋と安田記念の相性の良さはすでに知られているところだが、残る６頭中４頭に共通しているのが、「菊花賞３着以内」という点だ。

フィエールマンは１８年菊花賞１着、ジャスティンパレスは２２年菊花賞３着、タスティエーラは２３年菊花賞２着、レインボーラインは１６年菊花賞２着。過去１０年で菊花賞３着以内だった馬の天皇賞・秋成績は【１・５・２・８】で、連対率３７・５％、複勝率５０・０％となる。

今年は昨年の菊花賞勝ち馬アーバンシックが出走する。春シーズンは始動戦となった日経賞３着のあと疲れが出て天皇賞・春を回避。宝塚記念は１４着と大敗したが急激に上がった暑さや、馬場の影響もあった。

立て直されての秋初戦。エンジンがかかってからの末脚は一級品だけに、１８年天皇賞・秋で１番人気に支持されながらスタートで挟まれ１０着に敗れた父スワーヴリチャードの無念を晴らしてもらいたい。今回は人気薄必至だけに馬券に加えておきたいところだ。（編集委員・小松 雄大）