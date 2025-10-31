◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

今夏は三塁コーチャーとして腕を回していた公立進学校の球児が、驚きのプロ入りを実現させた。中日育成２位の掛川西（静岡）・石川大峨内野手は、指名されると仲間の前で言葉を詰まらせ涙した。「自分がまた一番ヘタなスタートに立つ。くじけそうになってもやりきる力は掛西でつけてきたので、折れずにやっていきたい」と誓った。

１８７センチ、９２キロの大砲候補は昨夏の甲子園に出場し、「７番・一塁」で同校６０年ぶりの夏１勝に貢献。だが、今春は不振に陥った。夏の大会前には左手有鉤（こう）骨を骨折。ベースコーチに回り、最後の夏は敗れた静岡大会４回戦に代打で１打席立っただけだった。入学時は大きな体を使いこなせず捕球ミスを連発。大石卓哉監督には同期の中で「一番ヘタだった」と言われていたという。

指揮官は静岡高の部長時代に関わった中日・村松らプロ選手のデータをもとに、個人に合わせた育成を実践。石川は３年間で体重が約１４キロ増え、パワーを磨いた。ドラフトが近づく中で、ミートを意識するあまり縮こまっていたスイングも「大きな体だからこそできる魅力を出せ」と助言され、豪快な打棒を取り戻した。

プロ入りがかなうか不透明な状況でも、下級生にウェートトレーニングの助言をするなどリーダーシップを発揮した。５人きょうだいの長男で、弟・楓峨は同校野球部の１年生。骨折後も家では普段通りに振る舞い、運命の瞬間を待った。「仲間の絆があってこそ、苦しい時も一人でなく支え合えた。掛西での一日一日は本当に宝物でした」。努力の日々が、プロで花開く時を願っている。（野球担当・伊藤 明日香）

◆伊藤 明日香（いとう・あすか）２０１８年入社。２３年から静岡支局。掛川西の第二応援歌は最高です。