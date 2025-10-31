１１月２日に行われる「第５５回関西秋季大会」中学生の部決勝は南都ボーイズ（奈良県支部）と大阪柴島ボーイズ（大阪北支部）の顔合わせとなった。「投」の南都と「打」の大阪柴島がともに初優勝を狙う。

大会初勝利から決勝進出と、乗りに乗っている南都。躍進を支えるのは、井上主将が「基本、ディフェンスのチーム」と言い切る守備力だ。強豪・住吉との２回戦こそ７失点したが、残る３試合では１完封を含む計２失点と安定している。

その屋台骨が、全４試合でマウンドに立ってきた両右腕だ。３試合で先発した背番号１の長江は「野手が守りやすいように、テンポ良く」打たせて取るのが持ち味。リリーフにまわった準決勝では「先発で投げられなくて悔しい。何をしたらちゃんとエースになれて、試合でも抑えられるのか、考えて投げたい」と振り返るなど意識は高い。

その準決勝で先発を担ったのが、背番号１１の小泉だ。準々決勝では６回１死満塁で登板して０封。度胸の良さはリリーフ向きに見えるが「（背番号１を）狙っています」とエースの座を虎視たんたんとうかがう。チームの牙城を守る２枚看板が、決勝でも立ちはだかる。