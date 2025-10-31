伊東市議会は３１日の臨時会で、田久保真紀市長への二度目の不信任案を可決した。田久保市長の失職が確定。市長選は５０日以内に実施される。

田久保市長は可決後の取材に応じた。失職後の市長選について「まずは決定を受け止める。この先は支援者と、話し合いながら自分と向き合って決めたい」と出馬の可能性を否定せず。一方で道半ばの失職かとの質問には「いえ、私の中では自分なりには精いっぱいやりきった」と言葉を残した。

ときおり涙をこぼしながら、とぎれとぎれで思いの丈を語った田久保氏だが、記者から「５か月市長を務めたことに対して卒業証書はほしいですか？」とのジョーク質問を受けてようやく「ハハハ」と笑顔。「そうですね。いったん議会から決定をいただきまして、卒業とさせていただきました。ただ私の市長の卒業証書は市民のみなさんから既にいただいていると思っております」と返答した。さらに「任期中を全うできなかったから中退では？」とのツッコミを受けると「私からの申し出で途中で終了したことではないので、除籍と言うことになるかな」と上手な返し。ただ、東洋大卒業の学歴を意図的に詐称したのかについては「刑事告発の対象なので公式の場で発言できない」と従来通り明言を避けた。