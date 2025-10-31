『ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室』がYouTubeで無料配信 『ゴジュウジャー』放送休止で松浦P「連休ダァァッ!!」
11月2日から3日までの期間限定でスーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の放送と連動したスピンオフミニドラマシリーズ『ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室』の【特別セレクション】を、YouTubeで無料プレミア公開されることが決定した。
【画像】一体どんな物語に？『ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室』
11月2日の『仮面ライダーゼッツ』、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は放送休止。東映特撮ファンクラブ（TTFC）で会員見放題配信中の『ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室』から、厳選した5つのエピソードを東映特撮YouTube Officialでプレミア公開する。テレビシリーズでは描ききれないその後のストーリー、制作のウラ話、作品やキャラクターの設定にまで切り込み人気の『補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室』。一体どのエピソードが選ばれるのかは、配信で。
また、『仮面ライダーゼッツ』キャストが出演のバラエティ番組『ウラ仮面ライダー』、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のキャストバラエティ番組『ワンチャンNo.1』も、新作短尺版がテレビ朝日スーパーヒーロータイム（YouTube）で無料配信される。
■『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』プロデューサー・松浦大悟氏コメント
連休ダァァッ!!
……いかんいかん。
先週までのダイレン成分が抜けてませんね。切り替えよう。
ということでこの連休は涙の放送休止。じゃあ私たちはこの日曜日何を見ればいいの!?
大丈夫。『補充計画』で補ジュウしましょう！毎週TTFCで配信している『ゴジュウジャー補充計画 ナンバーワン懺悔室』。この度「特別セレクション」として11月2日午前9時30分より11月3日までの期間限定で東映特撮YouTube Officialで配信することが決定しました！
おかげさまで絶好調の『補充計画』！実は私、10話以降は八手三郎を原島APに押し付……じゃなくて引き継いだのでこれで一安心、少しは落ち着いたコンテンツになるでしょう、と思いきや大間違い。どんどん列車が加速して、暴走列車まで足を突っ込んでおります。これは楽しい。もっとやれ。
ということで、今回は特に人気の高かった5篇をセレクト！一体どの回が選ばれるのか!?というかこのコンテンツをTTFCという庭から解き放ってしまっていいのか!?
まだ補ジュウされたことない方は、この機会にぜひお楽しみいただければと思います。
それでは、限定無料配信！
行くぞォォッ！
……だから切り替えようってば！
