MVPイヤーのボールも！ベースボールフィールド トゥ フューチャー「大谷選手 実使用グッズ」展示

ナゴヤドーム前にある国内最大級のベースボール専門店「ベースボールフィールド トゥ フューチャー」にて、大谷選手の貴重な実使用グッズの展示が実施されます。

2025年11月1日(土)より、初のMVPイヤーに投げたボールや、日本人最多ホームラン記録達成時のユニフォームなどが登場！

大谷選手の活躍を物語る貴重な記念グッズを間近で見られるチャンスです☆

開催期間：2025年11月1日(土)〜12月末頃まで予定

開催場所：ベースボールフィールド トゥ フューチャー（イオンモールナゴヤドーム前 3F）

※展示期間は予告なく変更する場合がございます。

ナゴヤドーム前のベースボール専門店「ベースボールフィールド トゥ フューチャー」店頭にて、大谷選手の貴重な記念グッズを間近で見られる展示が実施されます。

今シーズンも大活躍の大谷選手の、貴重なアイテムが勢ぞろいします！

さらに、今回は展示だけでなく購入希望者には購入が出来るチャンスも用意されています（詳しくは店頭にて）。

貴重な記念ボール (3種)

展示される記念ボールは以下の3点です！

(1) 大谷選手が初のMVPイヤーとなった21年シーズンの最終登板試合で投げたボール

(2) 24年シーズンの23HR/23盗塁を決めた際のボール

(3) 24年シーズンの51HR/51盗塁を決めた際のホームランボール

日本人最多ホームラン記録(176本)達成時 着用ユニフォーム

MLBでの日本人最多ホームラン記録(176本)を達成した際に着用していた、直筆サイン入りユニフォームも展示されます！

※このユニフォームは11月末頃からの展示予定です。

店舗情報

店名：ベースボールフィールド トゥ フューチャー

所在地：〒461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南四丁目102番3号 イオンモールナゴヤドーム前 3F

営業時間：10:00〜21:00 ※館の営業時間に準じる。

その他にも、ベースボールフィールド トゥ フューチャーでは、ユニフォームやキャップやフィギュアなどの、様々なMLBグッズが多数用意されています。

大谷選手の今シーズンの大活躍を、貴重な記念グッズと共に振り返ることができます。

購入のチャンスもあるかもしれない、ファン必見の展示です！

ナゴヤドーム前の「ベースボールフィールド トゥ フューチャー」で開催される「大谷選手 実使用グッズ展示」の紹介でした。

