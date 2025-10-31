◇「第１５回中四国秋季大会」（１０月２５日・クマヒラベースボールスタジアム） ◆中学生の部 ▽決勝 宇和島ボーイズ１２−３広島北ボーイズ

降りかかる雨さえ心地良かった。見事な集中打で１２点を奪い、５回コールドＶ。２０１３年の春以来で、そして秋は初めての中四国王者に、宇和島ナインが喜びを爆発させた。愛媛県宇和島市内を早朝午前３時ごろに出発する強行軍も報われ、寿崎主将は「気持ちが高ぶり、道中は眠くはなかった。打って勝つ。目指す野球で歴史をつくった」と誇らしげだった。

２回に先取点を許したが、強打が自慢のチームに焦りはなかった。３回に寿崎の適時打で追いつき、なお１死二、三塁で舩見が左越えに勝ち越しの２点三塁打。「肝心な場面で４番の責任を果たせた」と笑った主砲も、続く松本のタイムリーで４点目の生還を果たした。

圧巻は５回。５者連続得点などで一挙８点のビッグイニングだ。適時打は尾崎、寿崎の２本だが、この回だけで６四球を奪い、バッテリーエラーも誘うなど、打線の「圧力」で押し込んだ。

今大会４試合で計３７得点。キャプテンの言葉通り、チームが描く理想型でトーナメントを勝ち切った。決勝で２打点の５番・松本は「３、４番が打って自分も乗せられた。クリーンアップの役目は果たせた」と納得した。球場から３００キロ超の帰路も、５時間半を超える長旅。キャプテンは「優勝の喜びと一緒に、気持ち良く寝て帰る」と車に乗り込んだ。