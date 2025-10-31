フリーアナウンサー石井亮次（48）が31日、31日、TBS系ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にMCとして生出演し、学歴詐称が取り沙汰されてこの日、2度目の不信任が決議された静岡県伊東市の田久保真紀市長（55）に対して痛烈な皮肉を口にした。

田久保氏はこの日の市議会臨時会で、不信任決議が出され、議員20人中19人による賛成多数で可決。同氏は31日付で失職する。

田久保氏は議会後、報道陣の取材に応じた。問題発覚から約5カ月、思いを聞かれると「就任からすぐに騒動が起きたので、ある意味あっという間のような、長かったような。どちらとも言えない」と述べた。その上で「慣れない仕事の中、本当に職員の…職員の皆さんには本当にいろいろとサポートしていただいて、ありがとうござました」と、涙ながらに市職員への感謝を口に。「限られた時間だったんですけど、良い仕事ができた」と断言した。また、騒動の中でも応援してくれた市民にも「握っていただいた手が本当に温かくて、それがあったから今日まで頑張れた」と、再び涙声で打ち明けた。

番組では、取材対応の様子を放送した。石井は「ちょっと感極まって、涙する部分もありましたけど」とコメント。その上で「厳しい言い方ですけど、涙したいのは伊東市の市民の皆さんだなと、私は思いますけど」と、自身の見解を淡々と語った。

石井はこの問題について番組を通じ、田久保氏に批判的な立場を取っている。