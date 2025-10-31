Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡ª¡Öº£Æü¤ÏMeow J.¡×ÈþÈ©ºÝÎ©¤ÄMay J.¤Î¡È¹õÇ¡É»Ñ¤Ë¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎMay J.¡Ê37¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡May J.¤Ï¡ÖHappy Halloween¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Öº£Ìë7»þ¤«¤é¡Ø¥Ï¥Þ¥À²ÎÍØº×¡Ù¸«¤Æ¤Í¡×¤ÈÈÖÁÈ½Ð±é¤ò¹ðÃÎ¡£¡Öº£Æü¤ÏMeow J.¡×¤È¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¹õÇ¤Ë¡ÈÊÑ¿È¡É¤·¤¿»Ñ¤ä¡¢¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×ÉÍÅÄ²í¸ù¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë²Î¼ê¤ÎDream¡¡Ami¤¬¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¤ÈÀä»¿¡£Â¾¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª»ÐÍÍ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤Ç¤Î²¾Áõ¤·¤Æ¤ë¿Í½é¤á¤Æ¸«¤¿¡¡Meow J.ºÇ¹â¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Á¡ª¡ª¡×¡Ö¤Û¤ó¤È²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¤¨¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤À¤·²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡May J.¤Ï2022Ç¯6·î¡¢10ºÐÇ¯¾å¤ÇÇÐÍ¥¤Î¾°¸¼¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£23Ç¯6·î¤Ë¤ÏSNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£