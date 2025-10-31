静岡県伊東市の田久保真紀市長の学歴詐称疑惑をめぐり、伊東市議会が31日、臨時議会を開き、田久保氏に対する不信任案を可決した。田久保氏の失職が決定した。

【映像】田久保市長、“号泣”の瞬間

臨時議会の後の記者会見で途中まで質問に力強く回答してきた田久保氏だったが「この5カ月間、胸に去来する思いはあるか？」と聞かれると、突如涙が溢れ、その後も時折涙を流しながら質問に答えた。

記者から「7月に『市長を辞める』と話していたが、『あの時辞めとけばな』『ミスったな』という思いはないか？」と聞かれた田久保氏は「選挙のテクニックとして『そこで辞めた方がいい』というアドバイスはいただいた。ただ、決断の時に『今これだけはしておきたい』というものがあった。例えば、メガソーラーの問題で県に対して市長として意見書を書いたが、これを書くことができたことに感慨深いものがあった。自分が有利か不利かということよりも、できることをしっかりやりたい、やらなければいけないことがあるのであればそれを優先したいという思いだった」と回答。

さらに記者に「戦略をミスったという後悔はない？」と聞かれると、「もちろん『こうしていれば』『ああしていれば』という経験不足もあったかもしれないが、私としてはその都度精一杯自分なりに考えて決断してきた。そのことについて後悔はない」と答えた。

また、「市長を務めたことの卒業証書がほしいか？」という記者の問いには「議会の決定により『卒業』させていただいた。私の市長としての卒業証書は市民の方にいただいている」と回答。さらに記者が「厳しいようだが任期を全うできなかったので『卒業』ではなく『中退』では？」と聞くと「私からの申し出で、途中で修了というわけではないので議会の決定を受けての『除籍』ということになるかと」と返すと記者たちにも笑いが広がった。

田久保市長は再出馬については明言を避けた。

（ABEMA NEWS）

