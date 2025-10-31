◇プロ野球 日本シリーズ第5戦 ソフトバンク 3-2 阪神(30日、甲子園球場)

阪神との激戦を制したソフトバンクが、5年ぶり12度目の日本一の座を獲得。ソフトバンク・王貞治会長がここまでの試合を振り返り、チームを率いた小久保裕紀監督をねぎらいました。

昨年は圧倒的な強さでリーグ優勝を果たし、CSを勝ち抜いて日本シリーズに進出したソフトバンク。この年は敵地で幸先よく2勝をあげるも、以降勢いづいたDeNAに敗れ、日本一とはなりませんでした。この“忘れ物”を取り返すべく始動した今季のソフトバンクでしたが、主力のケガでの離脱も相次ぎ、シーズン序盤はまさかの最下位スタート。それでも多くの選手たちが躍進を見せ、2年連続のリーグ優勝と、日本一奪還を成し遂げました。

ここまでの戦いについて王会長は「クライマックス(シリーズ)もしんどい試合でしたけど、それを乗り越えましたからね。そういった意味では監督もね、本当にうまく選手をその気にさせて、適材適所に使ってくれたということじゃないですかね」とコメント。選手たちの姿もたたえながら、指揮を執った小久保監督に触れます。

続けて「監督も去年しんどい思いしてますからね。去年よっぽど悔しかったんでしょうね」とコメント。第4戦で好投を続けた大津亮介投手を降ろし、代打起用した近藤健介選手がタイムリーを放った場面などに触れながら、「ああいうところで大胆な、思い切りのいい起用もしていました。振り返ってみるとね、今年は本当に思いきった、いい采配をしたんじゃないですかね」と称賛しました。

喜ぶファンの姿を見て「本当によかった」と笑顔も見せた王会長。それでも「我々はオフも楽しんでいられないんですよ。もう、すぐ始まるんでね。選手たちは選手たちで競争もありますからね。つかの間の喜びで、すぐもう来季に向かっていかないと」と、早くも来季を見据えました。