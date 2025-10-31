ドジャースはワールドシリーズ第5戦に敗れ、これまで2勝3敗。ワールドシリーズ連覇へ向け、後がない状況となりました。

日本時間11月1日に行われる第6戦では、山本由伸投手が先発予定ですが、ロバーツ監督は、リリーフについて大谷翔平投手を起用する可能性について言及。「最善を尽くすためにできることは何でもするつもり」とコメントしました。

大谷選手は本来、第7戦に先発と見られていましたが「私たちはすべてを考慮すると思う。そして、明日を乗り切るためにできることは何でもし、ピースを拾い上げて、第7戦を戦う最善の方法は何かを検討する。すべてがテーブルの上にあるべき」と第6戦の勝利のために、最善を尽くすことを強調しました。

続けて、大谷選手自身とは、登板についてまだ話し合っていないというロバーツ監督。「今日フィールドに出るときにそれ(ピッチング)について話す」と語りました。

最後には「第7戦に進めば、すべてについて良い話し合いができるだろう」と逆転優勝に向けて意気込みました。

そんな大谷投手はポストシーズン中の会見でリリーフ登板について「いけと言われればいける準備はしたいなと思います」と前向きな姿勢を見せていました。