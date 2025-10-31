ボクシング元世界３階級制覇王者の亀田興毅氏（３８）がファウンダーを務める「ＳＡＩＫＯＵ×ＬＵＳＨ」が３１日、都内で会見を開き、次回興行として１２月２７日に愛知県国際展示場でＩＢＦ世界フライ級王者の矢吹正道（３３）＝緑＝が、指名挑戦者で同級１位のフェリックス・アルバラード（３６）＝ニカラグア＝と初防衛戦を行うことを発表した。

同日はサウジアラビア・リヤドで、井上尚弥や中谷潤人、寺地拳四朗らが出場予定の大型興行が開催される。亀田氏は「同日にサウジアラビアで興行があると思うが、記者の皆さんはたくさん記事を書かないといけないから大変。日本では矢吹選手が力強く倒してくれると思う」と言及した。

日本勢が出場する世界戦が重なるのは異例の事態だが、矢吹の世界戦を巡っては落札したＭＰプロモーションから「ＳＡＩＫＯＵ×ＬＵＳＨ」が興行権を買い取って国内開催にこぎ着けた経緯があるだけに、亀田氏は「それ以外の日は（空いてる）会場がない。（日は重なるが）関係ないもん。日本と海外やもん。時差もあるし」と、時間がない中での苦渋の判断を説明した。