◇「第１６回兵庫１年生大会」（１０月２５日・明石海浜公園野球場ほか） ◆中学１年生の部 ▽１回戦 高砂宝殿ボーイズ１５−０松原ボーイズ

初戦から高砂宝殿ナインは活気にあふれていた。初回、先頭・藤井がいきなり中越え三塁打。２連続四球で無死満塁とし、俵原が左越え３点三塁打を放った。「ネクスト（バッターズサークル）で見ていた時より、タイミングが合った。手応えがあった」と４番打者はニンマリ。続く町田も左翼へ適時三塁打と、初回の３三塁打で打線は完全に勢いづいた。

２回には藤井、楠木、小柳が１イニング２安打するなど１４人攻撃で１０得点。３安打で１番打者の仕事を果たした藤井は「いい球が来たから普通に打った」と涼しげに振り返った。

「こんなに打つチームじゃないんですけどね」と三原監督。続けて「エラーがなかったのが大きい」と喜んだ。４回は３死球で２死満塁のピンチを招いたが、最後は左翼・俵原が後方への飛球を好捕してゲームセット。町田、新谷の無失点リレーはバックが支えた結果だった。

１１安打１５得点＆１安打完封。これ以上ないコールド発進に「今日は、みんなでつないで点を取れたのが良かった。守りも練習通りに腰を低くして、安定した送球ができていた」と新谷主将も納得顔だ。上位進出に手応えを得るホスト大会スタートとなった。