◇「第１６回兵庫１年生大会」（１０月２５日・明石海浜公園野球場ほか） ◆中学１年生の部 ▽１回戦 芦屋ボーイズ１４−０高槻ボーイズ

２年生が関西秋季大会に初出場した芦屋は、１年生も“勝利のＤＮＡ”を引き継いでいるようだ。

打線は初回、久下の初球中前打からエンジン全開で、いきなり９安打１０得点。左中間への２点打と中前適時打で初回３打点の４番・口村は「最初の打席で初球の甘い球を見逃したのが反省点。そのあと、しっかり切り替えてボールを見極めて打てた」と振り返った。２回は河村が左翼線へ走者一掃の３点三塁打し、３回にも藤井の中前打で加点。残塁３とそつがなかった。

投げては瀬戸川が４回を無安打無失点。１安打を“消した”のが中堅・河村だ。２回２死で、二遊間を抜けてきた打球を前進してさばくと、迷わず一塁へ送球。センターゴロで仲間を歓喜させて「小柄な打者は単打狙いを予想して、少し前に守るようにしている。いつも一塁アウトを狙っている」と胸を張った。

快勝スタートにも吉川主将は気を引き締める。「アップの時は気が抜けた感じで、ノックでエラーがあったりしていた。試合に入ってエンジンがかかったが、そういうのをなくして強いチームになりたい」。先輩に負けてはいられない。