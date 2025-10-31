巨人は３１日、１１月１日付の人事を発表した。

今季まで執行役員編成本部長 国際担当兼国際部長を務めていた吉村禎章氏は新設の執行役員ＣＢＯ（チーフ・ベースボール・オフィサー）チーム運営担当になる。球団は「吉村ＣＢＯは、チームの強化に不可欠な世代交代を図るにあたって、若手選手が殻を破るためのメンタルサポート強化、データ利活用、フィジカル強化など、編成本部のチーム運営部門のトップとして、現場のコーチングスタッフと共に、選手の育成・養成の総責任者となります」と説明した。

また、水野雄仁編成本部長代理・スカウト担当が編成本部長スカウト・国際担当に就任。球団は「編成本部長 スカウト・国際担当とすることで、国際部門（外国人スカウト）も合わせたチーム編成のトップとして、アマスカウト、プロスカウト（トレード＋ＦＡ）、外国人選手獲得の権限を一本化しました。チーム編成部門の責任と権限を集約することで、スピーディーな意思決定と、より機動的で積極的なチーム編成を図るのが目的です」とした。

今季まで３軍投手チーフコーチを務めた三沢興一氏が国際部長に就任。高木康成編成副本部長 プロ担当がファーム統括兼編成担当となる。