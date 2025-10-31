ピザハット「チージーロール」が選べる生地に正式追加/ピザのみみにたっぷりチーズ

宅配ピザチェーン「ピザハット」は、過去に話題を呼んだ人気生地「チージーロール」を、選べる生地の6つ目として正式にラインアップへ追加した。

「チージーロール」は、ピザハットが独自開発したピザ生地の端にチーズを巻き込んだ“みみ”が特徴の生地。ひと口大にちぎって楽しむモチモチ食感と、とろけるチーズの伸びが魅力で、別添のハニーメイプルシロップをかけると甘じょっぱい味わいが広がる。Mサイズで“みみ”部分の重さが約300gにもなるボリュームで、ピザ総重量の約半分を占めるほどの存在感を誇る。

チージーロールは、別添えでハニーメープルシロップも付いてくる。チーズ×ハニーメープルシロップのコンビネーションも楽しめる。

「チージーロール」

〈チージーロール概要〉

価格:Mサイズ+420円/Lサイズ+540円(税込)

内容:別添ハニーメイプルシロップ付き(Mサイズ1本･Lサイズ2本)

販売:全国のピザハット店舗(一部を除く)

また、「チージーロール」に最適な人気ピザ2種も登場。定番の味わいが一枚で楽しめる「ピザハット･ベスト4」と「フレンズ4」を、チージーロール生地で注文可能となる。

「チージーロール」

〈商品ラインアップ(価格はすべて税込)〉

◆ピザハット･ベスト4

(ピザハット･マルゲリータ/ほっくりポテマヨソーセージ/テリマヨチキン/特うまプルコギ)

価格:Mサイズ お持ち帰り2,650円/配達3,610円

Lサイズ お持ち帰り3,690円/配達5,040円

チージーロール「ピザハット・ベスト４」

◆フレンズ4

(ピザハット･マルゲリータ/ペパロニクラシック/じゃがマヨコーン/クリームチーズベーコン)

価格:Mサイズ お持ち帰り2,050円/配達2,750円

Lサイズ お持ち帰り2,890円/配達3,900円

チージーロール「フレンズ４」

担当者は「ピザハットの歴史に名を刻んだあの『チージーロール』が、ついに選べる生地の6つ目のメンバーとして仲間入りすることが決定いたしました!過去の発売時には”伝説級の味”と話題を呼び、店舗でのご提供が追いつかなくなるほどの大人気商品でした。ピザハットの選べる生地に加わった『チージーロール』で、新しいピザ体験をお楽しみください」とコメントしている。