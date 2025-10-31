フジ「酒のツマミになる話」年内での放送終了を発表 24日の放送差し替え後「千鳥のお二人より降板のお申し出があり」
【モデルプレス＝2025/10/31】フジテレビ系『酒のツマミになる話』（毎週金曜21時58分〜）が、年内で放送を終了することがわかった。10月31日、番組のサイトにて発表された。
公式サイトでは「10月24日放送予定だった「酒のツマミになる話』において、再生・改革の取り組みを進めている弊社の状況を鑑み、内容を差し替えて放送いたしました」とし、「その過程において、社内における連携に不十分な点があったことから、放送直前での変更となりました」と説明。「放送を楽しみにしてくださっていた視聴者の皆様、ならびに、千鳥のお二人をはじめ出演者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
また「放送後、千鳥のお二人より降板のお申し出があり、社内で協議した結果、年内をもって香組を終了することとなりました」と番組の放送終了を発表。「番組を楽しんでくださっている視聴者の皆様や、番組にご協力いただいている皆様に、心よりお詫び申し上げます。千鳥のお二人に感謝を申し上げると共に、視聴者の皆様には最終回まで放送をご覧いただければ幸いです」と伝えた。
なお、10月24日の放送回はえなこ、奥田修二（ガクテンソク）、田渕章裕（ちょんまげラーメン）、中島知子、松丸亮吾をゲストに迎え、MCの千鳥・大悟がダウンタウンの松本人志を彷彿とさせる仮装姿を披露したハロウィーン特別編の放送を予定していたが、急遽予定を変更。過去回の内容が放送された。（modelpress編集部）
