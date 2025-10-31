益若つばさ・藤本美貴・横澤夏子ら、子どもたち交えた食事会ショットに反響「賑やかで楽しそう」「豪華なメンバー」
【モデルプレス＝2025/10/31】タレントの益若つばさが10月28日、自身のInstagramを更新。豪華メンバーとの食事会風景を披露し、話題となっている。
【写真】40歳モデル「なんと豪華なメンバー」食事会8ショット
益若は「ミキティーファミリーと、横澤夏子ちゃんとなーちゃんが我が家に遊びに来てくれたよー」と報告。タレントの藤本美貴ファミリー、お笑いタレントの横澤夏子、タレントの鈴木奈々が参加した自宅での食事会風景を公開した。益若の息子、藤本の3人の子どもを含めた8人での集合写真が投稿されており、楽しそうな雰囲気が伝わってくる。
また、藤本も10月30日、自身のInstagramを更新し「本当に楽しい時間でした」「つばさちゃんの息子君もとっても柔らかい雰囲気でとっても素敵なお兄さんでした」と綴っている。
この投稿には「賑やかで楽しそう」「なんと豪華なメンバー」「家族ぐるみのお付き合いって素敵」「みんなの笑顔がいい」「リラックスした表情が最高」といったコメントが寄せられている。
益若は2007年、モデルとして活動していた梅田直樹と結婚し、2008年に息子を出産。2013年に離婚してからはシングルマザーとして息子を育てている。藤本はお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春と2009年に結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳モデル「なんと豪華なメンバー」食事会8ショット
◆益若つばさ＆藤本美貴ら、豪華メンバーでの食事会ショット披露
益若は「ミキティーファミリーと、横澤夏子ちゃんとなーちゃんが我が家に遊びに来てくれたよー」と報告。タレントの藤本美貴ファミリー、お笑いタレントの横澤夏子、タレントの鈴木奈々が参加した自宅での食事会風景を公開した。益若の息子、藤本の3人の子どもを含めた8人での集合写真が投稿されており、楽しそうな雰囲気が伝わってくる。
◆益若つばさ＆藤本美貴の投稿に反響
この投稿には「賑やかで楽しそう」「なんと豪華なメンバー」「家族ぐるみのお付き合いって素敵」「みんなの笑顔がいい」「リラックスした表情が最高」といったコメントが寄せられている。
益若は2007年、モデルとして活動していた梅田直樹と結婚し、2008年に息子を出産。2013年に離婚してからはシングルマザーとして息子を育てている。藤本はお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春と2009年に結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】