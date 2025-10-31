謝罪投稿を残して突然行方不明に…安否不明の韓国俳優にドラマスタッフ・所属事務所も困惑

俳優チャン・ドンジュが意味深なSNS投稿を残したあとに連絡が取れなくなり、関係者やファンの間で不安が広がっている。

《画像》「変なことだけは…」チャン・ドンジュの不穏投稿

撮影を終えた出演ドラマのスタッフたちも、状況を把握しきれていないようだ。

10月31日、韓国SBSの新ドラマ『今日から人間ですが』（原題）の関係者は、本サイト提携メディア『OSEN』の取材に対し、「撮影はすべて終了した状態です。チャン・ドンジュさんのニュースを聞き、詳細な状況を確認しているところです」と明らかにした。

チャン・ドンジュは前日、自身のインスタグラムに黒い画像とともに「申し訳ありません」という短い言葉を投稿。突然の出来事にネットユーザーやファン、知人たちから心配のコメントが相次いだものの、本人からの反応はなく、懸念が高まっている。

所属事務所NEXUS E&Mの関係者も『OSEN』に対し、「SNSの投稿を確認し、チャン・ドンジュさんと連絡を取るために試みているところです。詳しい状況は現在確認中です」とコメントした。

（写真提供＝OSEN）チャン・ドンジュ

チャン・ドンジュは1994年10月25日生まれの31歳。2017年にドラマ『恋するレモネード』でデビューし、『クリミナル・マインド：KOREA』『正直政治家 チュ・サンスク』『トリガー』などに出演してきた。

また、2021年には飲酒運転によるひき逃げ事故を目撃し、加害者を追跡して逮捕に協力したことで話題となった。

（記事提供＝OSEN）