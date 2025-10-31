「VIVANT」阿部寛、アゼルバイジャンから堺雅人にメッセージ「国際的に活躍してほしい」
俳優の阿部寛（61歳）が、10月31日に放送されたトーク番組「あさイチ」（NHK）に出演。日曜劇場「VIVANT」（TBS系）で共演した堺雅人について「国際的に活躍してほしい」と語った。
堺雅人が番組のゲストとして登場し、つい先日まで日曜劇場「VIVANT」の撮影でアゼルバイジャンに2か月いたという話となる。堺をよく知る人物として、「VIVANT」で共演する阿部寛がVTR出演し、「堺さんは先に帰りましたが、僕はまだアゼルバイジャンにいます」とコメント。
阿部はアゼルバイジャンでの撮影はとても過酷だったが、「堺さんが常にいてくださるから、みんなすごい芝居がしやすくなっていると思います」と話し、過酷な撮影の中でも堺は狂気性など多様な面を見せる芝居をしていたり、アゼルバイジャンに来たらアゼルバイジャンの勉強をしっかりすることから「国際的に活躍してほしいと思いますね」と語った。
堺は「阿部さん！ありがとうございます。大変な撮影の中（VTR）撮影をしてくださったんだな、というのがよくわかります」とコメント。そして「どんな画でもかっこいいんだよな、阿部さんって」と語った。
