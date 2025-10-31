南果歩、来日したEXO・レイとの2ショットを公開「カッコ良すぎた」「会えるだけでも貴重なのに」 舞台裏トークを明かす
俳優の南果歩（61）が30日、自身のインスタグラムを更新。「2025東京・中国映画週間」で共演した韓国のボーイズグループ・EXOのレイことチャン・イーシン（LAY／34）との2ショットを公開した。
【写真】「カッコ良すぎた」南果歩＆EXO・レイの2ショット ※3枚目
南は「#東京中国映画週間 #ゴールドクレイン賞 授賞式 にプレゼンターとして参加致しました!!」と書き出し、ゴールドのドレスをまとい、舞台へ登壇する様子を投稿。
同イベントの第10回ゴールドクレイン賞（金鶴賞）で最優秀主演男優賞を受賞したレイにトロフィーを授与する様子や、レイと並んだ2ショットなど授賞式の様子を披露している。
南は、レイについて「#kpop のグループとして活動する中、映画の主演までやられるとは、すごい才能の持ち主ですね。少し英語で言葉を交わしましたが、彼は中国語、韓国語、英語を話し、日本語も勉強中だとおっしゃっていました。なんという努力家!!!!!! 応援してます 映画も楽しみ」と舞台裏の様子を明かした。
レイの登場に会場からは大きな拍手が巻き起こり、投稿を見た人からは「レイさん最優秀主演男優賞おめでとう!!」「カッコ良すぎた」「会えるだけでも貴重なのに、こんな晴れがましい瞬間に立ち会えてとても幸せでした」「果歩さん美しい」などの反響が集まっている。
