「ハッピーハロウィン」奈緒、親友とディズニー満喫のプライベートショット披露「耳つけてる奈緒ちゃん可愛すぎます」「ほっこりミッキー」
俳優の奈緒（30）が31日、自身のインスタグラムを更新。ディズニーを満喫するプライベートショットを披露した。
【写真】「耳つけてる奈緒ちゃん可愛すぎ」ミッキーTシャツ＆カチューシャでディズニーを満喫する奈緒
奈緒は「親友と久しぶりのディズニー ハッピーハロウィン」のコメントとともに、ミッキーマウスのTシャツにカチューシャ、メガネを身に着け、園内で記念撮影する自身のショットや食事の写真などを計6枚アップした。
この投稿にファンからは「奈緒ちゃんほっこりミッキーだね」「耳つけてる奈緒ちゃん可愛すぎます ご飯も美味しそう」「シー行ったんですね！ミッキーカチューシャとお洒落な着こなし参考になります」「クールでかっこいい！」「え、ちょ、可愛すぎ」「奈緒ちゃんきゃわいい はっぴーハロウィン」「カチューシャが生えてるように見える。自然」などの反響が寄せられている。
【写真】「耳つけてる奈緒ちゃん可愛すぎ」ミッキーTシャツ＆カチューシャでディズニーを満喫する奈緒
奈緒は「親友と久しぶりのディズニー ハッピーハロウィン」のコメントとともに、ミッキーマウスのTシャツにカチューシャ、メガネを身に着け、園内で記念撮影する自身のショットや食事の写真などを計6枚アップした。
この投稿にファンからは「奈緒ちゃんほっこりミッキーだね」「耳つけてる奈緒ちゃん可愛すぎます ご飯も美味しそう」「シー行ったんですね！ミッキーカチューシャとお洒落な着こなし参考になります」「クールでかっこいい！」「え、ちょ、可愛すぎ」「奈緒ちゃんきゃわいい はっぴーハロウィン」「カチューシャが生えてるように見える。自然」などの反響が寄せられている。