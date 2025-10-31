元TBSアナウンサーで東京都議の高野貴裕氏（46）と女優の星野真里（44）夫妻と長女ふうかさん（10）の家族の任意団体「wappo」が31日、クラウドファンディングをスタートさせた。細身の子供向けの肌着開発を目的としている。

ふうかさんは国の指定難病「先天性ミオパチー」と診断され、4歳から電動車いすで生活している。星野が「細身を通り過ぎて超細身の」愛娘に合う肌着がないかとあるアパレルブランドに相談したところ、返ってきたのは「“さまざまな体型のお子さんに使っていただける商品”を生み出さないといけないため、細身にこだわるのは難しい」との回答。そこで「ないのなら、作ったら？誰かの困りごとには、必ず同じように困っている誰かがいる」と考え、超細身キッズのためのやさしい肌着プロジェクト「fooit（フーイット）」を立ち上げた。

星野は「wappo」のサイトに「私の思いを受け取り、賛同し、形にしようと動いてくださる方々のおかげでこのプロジェクトを始めることができました」と記し「このプロジェクトに参加されることで、スペシャルニーズの方々のことを考えるきっかけになっていただけたらとてもうれしいです」と呼び掛けた。