「ルル メリー」から限定バラ缶登場♡心ときめくショコラサブレとティグレ

華やかなバラのモチーフと上品なブルーの缶で知られる「ルル メリー」から、心を満たす限定コレクションが登場します。人気の「ショコラサブレ」と「お花のティグレ」を詰め合わせた特別な一缶が、11月5日（水）より販売スタート。さらに、青山通り店ではクリスマス限定フレーバー「クリスマスフランボワーズ」も登場します。贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったりなラインアップです♡

ルル メリーの限定缶が登場♡華やかなバラデザインに注目

「もっとおいしく、もっとたのしく」をコンセプトに、上質な素材と可憐なデザインでファンを魅了する「ルル メリー」。

ブランドの象徴である一輪のバラと青を基調にした缶に、人気の2種スイーツを詰め込んだ限定商品が登場します。

「ショコラサブレとお花のティグレ」（5,400円・税込）は、ナッツをのせた香ばしいクッキーをチョコで包んだショコラサブレと、国産バターで焼き上げた愛らしいティグレのセット。

全13個（ショコラサブレ9枚・お花のティグレ4個）が上品な缶に収められ、ギフトにもぴったりです。取扱いは銀座三越、日本橋三越本店、他催事、ルル メリーオンラインショップにて。

セサミストリートマーケットから「ホリデー」限定BOX＆カフェメニューが登場♡

限定フレーバー「クリスマスフランボワーズ」で冬を彩って♪

「ルル メリー青山通り店」で展開中の人気ショコラ「ルルショコラ」に、11月5日（水）からクリスマス限定のフレーバー「クリスマスフランボワーズ」が登場。

煮詰めたフランボワーズピューレを加えたビターガナッシュに、バタークリームとジャムを重ね、リースのような華やかさを演出。1個432円（税込）で、12月25日（水）までの期間限定販売です。

※期間中は通常仕様のフランボワーズは販売休止となります。

贈る人も、贈られる人も笑顔に♡

冬の贈り物シーズンにぴったりな「ルル メリー」の限定スイーツコレクション。華やかな缶に込められたバラのモチーフは、日常に小さなときめきを添えてくれます。

大切な人へのギフトとしてはもちろん、自分へのご褒美にもおすすめ。美しくおいしい「ルル メリー」の世界で、心温まるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか♪