プロ野球・西武は31日、1巡目指名で交渉権を獲得した明治大・小島大河選手との指名挨拶を行いました。

挨拶を終えて小島選手は「ここからがまた新たなスタートだと思うので、1軍で活躍してライオンズを勝たせられるような選手になりたい」と意気込み。明治大は秋季リーグ戦で全勝優勝を果たしましたが、現在の自身の状態についても「体の面では順調にきている」と語り、今後へ向けても「またここから心と技術と成長して。いいスタートが切れるようにここからしっかり準備して、うまくなるための期間にできたら」と口にしました。

記者からは背番号の質問もあがりましたが、今回の挨拶では背番号の話はあがらず。その中でも小島選手は小学生時代につけていた「10番」への印象が強いそうで、憧れを明かします。現在オリックスでプレーする森友哉選手も、西武時代につけていた背番号ですが「バッティングよくてキャッチャーもできるすごい方」と表現しながら、森選手への憧れも口にしました。

続けて、同じくキャッチャーの巨人・大城卓三選手への憧れも吐露。母校・東海大相模高の先輩ですが、同じ左打ちでありヒットとHR両方打てる姿をポイントにあげ、その思いを明かしました。

さらに現在1軍でキャッチャーを担う選手への意識については「経験値では勝てないので、若さとバッティングを生かしてキャッチャーのポジションで勝負できたら」とコメント。丁寧で落ち着いた口調ながら、闘志を燃やしました。

挨拶に参加した広池浩司球団本部長は「静かな感じではあるけど、しっかりと自分の言葉で話ができる素晴らしい人間」と対面しての印象をコメント。さらにキャッチャーとして「必要なことをしっかり指摘できる」という面でプラスになるとその印象について語りながら、攻守の活躍に早速期待を寄せました。

なお西口文也監督はドラフト指名当日に明治大を訪問。一足先に小島選手と対面していました。