プロ野球選手として活躍したタレント長嶋一茂（59）は31日、金曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。番組冒頭恒例のペット紹介コーナーでコメントを求められた際、「その前に、ちょっとひとこと、いいですか？」と断った上で、前日30日のプロ野球日本シリーズで阪神を下して5年ぶりの日本一に輝いた福岡ソフトバンクホークスに祝意を示した。

一茂は「あのー、昨日はソフトバンクホークス日本一、誠におめでとうございます。王会長、小久保監督、選手のみなさま、関係者のみなさま、誠におめでとうございます」と述べ、頭を下げた。

その間、一茂のワイプ画面の横では、この日紹介された「物と逆方向に動くシロハラインコ」の映像が放送されていた。MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一が夏休み中のため、代役MCを務める同局の草薙和輝アナウンサーに「全く話題が関係ないですね」とツッコまれた一茂は「いや、いいじゃないですか」と、意に介さなかった。

草薙アナが「日本の野球も盛り上がっていますからね」と、気遣うように水を向けると、一茂は「はい」とそっけなく応じ、「インコの話は越さんに」と、自身と同じく金曜コメンテーターを務める元滋賀県大津市長の越直美弁護士に、話題を振った。