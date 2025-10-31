お笑い芸人の蛍原徹（57）が、30日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。自身の出演番組を見るようになったきっかけについて語った。

この日は、出川哲朗の持ち込み企画「自分のオンエア番組観るの大好き芸人」。自身の出演番組を欠かさずチェックするという出川から「ホトちゃんはどうなの？」と自身の立ち位置を聞かれると、蛍原は「僕はちょっと複雑というか。ある時を境にして、それまではこっち（見ない）タイプやった。見たり見んかったり」と過去のスタンスを説明した。

一方で「私が1人になってから、かなり皆さまに迷惑をかけてるという気持ちがあって」と宮迫博之と組んでいたコンビ、雨上がり決死隊の解散に触れ「1人になってから、携わってる人に感謝しないとダメ。イコール、出させてもらった番組は全部見ようってことに決まったんです」と自身の中での決まり事となったと明かした。

蛍原は「あなたたちと違うのは、『（オンエアを見るのが）大好き芸人』ですよね？僕は『罪滅ぼし芸人』」と自虐。品川庄司の品川祐が「罪滅ぼししなきゃいけないのはいなくなった方ですから！」とぶっちゃけると、蛍原は「お互いなの。そこは」と強調していた。