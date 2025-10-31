「シャンプーで預けたサロンのお姉さんから1枚の写真をもらった。『振り向くと、ずっとこの顔してて…』」



【写真】近くで見ると…確実に怒ってます！

そんなコメントとともに投稿された写真がXで話題になっています。写っていたのは、コーギーの神楽ちゃん（6歳・女の子）。クレートの格子に鼻先をぴったり押しつけ、歯を剥き出しにして前方をじっと見据える姿でした。迫力満点のムキ顔は4.5万件超の“いいね”を集め、大きな注目を浴びています。一体なぜ神楽ちゃんはこんな表情を見せたのでしょうか。飼い主のXユーザー・コーギーの神楽さん（@Kus1oKg2vsgdWS2）にお話を伺いました。



クレート越しに伝わる“遺憾の意”

ーー当時の状況について教えてください。



「この写真は、神楽が小さい頃からよく通っているドッグサロンのお姉さんが撮ってくれました。いつもならお迎えまでの間、リードに繋いでお迎え待ちをするんですが、この日はガウガウしちゃう子がいたので安全のため、クレートに入って待ってもらったと聞きました。お姉さんが作業をしながら神楽を見ると、こんな表情に…。『なんで私が入れられてるんでしゅか！！ 出してくだしゃい！！』という遺憾の意を表明していたようです。ただお姉さん的にはとても微笑ましくて写真を撮って私に送ってくれました」



「普段、家ではクレートに入る機会はないのですが、車に乗るときはクレートに入ってもらいます。すると、たまにこのときと同じように網目に鼻を突っ込んで『出してくだしゃい』とアピールしてきますね（笑）」



ーーこの写真を目にした瞬間のお気持ちは？



「アピールの仕方、伝え方が独特というかクセが強いというか（笑）。この投稿へのリプライのなかに『うちの子も同じだよー』と写真を添えてくださる方がいてとても癒やされました。ほかのわんちゃんも出してほしいアピールだったり、飼い主さんを振り向かせるためだったり、必死に方法を考えているんだなと思うと、とても微笑ましいです」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「いつもと違う行動を起こした神楽に『めずらしいね』とスタッフさんと話しました」



ーー神楽ちゃんは、どのような性格ですか。



「神楽は、人間に対しては社交的な子です。自分のペースを大切にするタイプで、ドッグランへ行っても他の子と遊ぶでもなくただひたすらニオイのチェックと飼い主さんへごあいさつをしてまわります。散歩中も撫でてもらうため、遠くから歩いてくる人を見つけては待ち伏せしたりーそれがきっかけでご縁が繋がることも。神楽が無邪気にあいさつをしに行くので、私もつられてあいさつすることになってーこの子が潤滑剤になってくれることも多いのでありがたい存在です」



リプライには、多くの人が爆笑&共感のコメントを寄せていました。



「圧力やば」

「憤りが伝わってくる」

「必死の抗議かわいいwww」

「抗議の顔をするコーギー」

「大変わかりやすい“遺憾の意”表明」

「不愉快であると訴えてるのかな？」

「見ながら自分も同じ口になってた」

「『黙れ小僧！ お前に私が救えるか！？』。モロが憑依しておる（笑）」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）